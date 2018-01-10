Narlıdere metrosu için 15 firma yarıştı

7.2 kilometrelik F.Altay- Narlıdere Metro hattının yapımı için düzenlenen ihalenin birinci aşaması tamamlandı. İhalede Çin, Rusya, İtalya, Hollanda ve Kazakistan’dan 15 firma teklif sundu.

İKİNCİ OTURUM ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK

Pek çok firmanın konsorsiyum olarak katıldığı ihalenin önümüzdeki günlerde ikinci oturumu da gerçekleşecek ve kazanan firma belli olacak.

DERİN TÜNELLE GEÇİLECEK

İzmir Belediyesi, 7.2 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşacak metro hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile kredi sözleşmesini imzalamıştı. Gerekli prosedürleri tamamlanan proje için uluslararası ihale ilanı vermişti.

İHALEDEN SONRA YAPIMINA HEMEN BAŞLANACAK

İki aşamalı ihalenin ilk aşamasında teknik teklifler sunulurken gerekli değerlendirmenin ardından ikinci aşamaya geçilerek mali teklifler alınacak.

İhale aşamasının tamamlanmasının ardından hattın yapımına başlanılması hedefleniyor.

HAT DERİN TÜNELLE GEÇİLECEK

Yedi istasyondan oluşan F.Altay-Narlıdere hattında Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. İnşaat çalışmaları sırasında günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için hat derin tünelle geçilecek.