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Narlıdere metrosu için 38 firma yarışacak

F.Altay- Narlıdere Metro hattının yapımı için şu ana kadar 4’ü yabancı 38 firma ihale dosyası satın aldı.

İHA | 14.12.2017 - 12:54..
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7,2 kilometrelik F.Altay-Narlıdere Metro hattının yapımı için gerçekleştireceği uluslararası ihale, yapı sektöründe büyük heyecana neden oldu. Şu ana kadar 4’ü yabancı 38 firma ihaleye dahil olacak.

Narlıdere metrosu için 38 firma yarışacak

Fotoğraf kaynak İHA

İHALE TARİHİ ERTELENDİ

İzmir Metrosu’nu Fahrettin Altay’dan Narlıdere’ye kadar ulaştırarak hat uzunluğunu 26 kilometreye çıkarmak için ihaleye çıkıyor. İnşaat çalışmaları sırasında günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için “derin tünelle” geçilecek hattın 20 Aralık 2017 olarak duyurulan yapım ihalesi tarihi, firmaların yoğun ilgisi sonucunda gelen talep üzerine 9 Ocak’a ertelendi.

Duyurusu 20 Ekim tarihinde yapılan uluslararası ihaleye Türkiye ve dünya çapında birçok kuruluş ilgi gösteriyor. Şu ana kadar 4’ü yabancı olmak üzere toplam 38 firma ihale dosyası satın aldı. Bu sayının ihale tarihine doğru daha da artması bekleniyor.

Narlıdere metrosu için 38 firma yarışacak

Fotoğraf kaynak İHA

İKİ AŞAMALI İHALE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7,2 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşacak F.Altay – Narlıdere hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile kredi sözleşmesini imzaladı ve yapım işinin ihalesi için gerekli prosedürleri tamamlayarak uluslararası ihale ilanına çıktı.

2 aşamalı ihalenin ilk aşaması 9 Ocak 2018 tarihinde yapılacak. İlk aşamada teknik teklifler sunulacak; gerekli değerlendirme sonucu 2. aşamaya geçilerek mali teklifler alınacak. İhale aşamasının tamamlanmasının ardından hattın yapımına başlanılması hedefleniyor.

Narlıdere metrosu için 38 firma yarışacak

Fotoğraf kaynak İHA

7 İSTASYONDAN OLUŞACAK

7 istasyondan oluşan F.Altay –Narlıdere hattında Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor.

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