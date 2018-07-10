NASA 2033'te Mars'a ayak basacak astronotu özel eğitiyor

NASA'nın astronot programını başarıyla geçen ve en genç mezun olarak tarihe adını yazdıran 17 yaşındaki Alyssa Carson Mars'a gitmek için özel eğitim alıyor.

NASA'NIN EN GENÇ MEZUNU

NASA'nın Louisiana'daki astronot eğitim merkezinde Mars görevi için eğitim gören 17 yaşındaki Carson, aynı zamanda Advanced Possum Academy'e kabul edilip mezun olan en genç kişi de oldu.

"HER ZAMAN HAYALLERİNİZİ İZLEYİN"

Carson yaptığı açıklamada, 3 yaşındayken izlediği “Backyardigans” programından çok etkilendiğini ve Mars’a gitmenin hayalini çocukluğundan beri kurduğunu söyledi. Carson, “Her zaman hayallerinizi izleyin ve kimsenin onları sizden almasına izin vermeyin. Tüm astronotlar, özellikle kadın astronotlar bana izleyebileceğim bir yol gösterdi.” dedi.

BİR DİZİ EĞİTİMDEN GEÇECEK

Astronotluk eğitiminin yanı sıra İspanyolca ve Fransızca eğitimi alan Carson’un, Mars görevine kadar Uluslararası Uzay Üniversitesi'nde eğitim göreceği belirtildi. Alyssa Carson'ın 2033 yılında katılacağı Mars görevi Kızıl Gezegen’de bir insan kolonisinin kurulması amaçlanıyor.