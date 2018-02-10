NASA çalışanı Serkan Gölge'ye FETÖ'den hapis cezası

ABD vatandaşı olan NASA çalışanı Serkan Gölge, ''Silahlı terör örgütüne üye olmaktan'' yargılandı. Gölge, Gülen yapılanmasına ilişkin Hatay'da görülen davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD BİRİNİ DAHA KAYBETTİĞİ İÇİN KAYGILI

ABD, Gülen yapılanmasına ilişkin dava kapsamında yargılanan NASA çalışanı Serkan Gölge'nin hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. Washington, ABD vatandaşı Gölge’nin mahkûmiyetinden "kaygı duyduğunu" açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gölge'nin güvenilir deliller olmaksızın mahkum edildiğini iddia ederek "kaygı duyuyoruz" dedi.

"DAVALARI YAKINDAN İZLECEĞİZ"

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, ''Gölge'nin davasının yanı sıra OHAL altında yargı süreci devam eden diğer ABD vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları da yakından izleyeceklerini'' söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, Nauert'in, ''Türk hükümetini uzatmalı OHAL durumuna son vermeye ve OHAL yetkileriyle keyfi olarak tutuklananları serbest bırakmaya; Türkiye'nin kendi içindeki ve uluslararası yükümlülükleriyle taahhütlerine uygun şekilde hukukun üstünlüğünü muhafaza etmeye çağırıyoruz'' şeklindeki sözlerine yer verdi.

ABD YETKİLİLERİ DURUŞMAYI İZLEDİ

DHA'nın haberine göre Gölge'nin hapis cezasına çarptırıldığı duruşma, ABD'nin Adana Konsolosluğu yetkilileri tarafından da izlendi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan Gölge, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, çifte vatandaşlığı bulunan 37 yaşındaki Gölge 2016 yazında eşi ve iki çocuğuyla ailesini ziyaret etmek üzere Türkiye'ye gelmiş; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD'ye döneceği sırada ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''casusluk'' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.