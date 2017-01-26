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NASA, Dünya'nın çekilen en net fotoğraflarını yayınladı

Bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğrafları, GOES-16 Dünya gözlem projesi kapsamında çekildi.

26.01.2017 - 09:04
  1. Haberler
  2. Teknoloji

NASA'nın yeni nesil Dünya gözlem uydusu ilk fotoğraflarını gönderdi. Karelerden birisinde batı yarıküre gözüküyor.

DÜNYA'DAKİ HAVA OLAYLARI DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENİYOR

GOES-16 projesi kapsamında dört uydu daha Dünya'nın yörüngesine gönderilecek. Uydunun kameralarını kalibre etmek için Ay'a odaklanılıyor ve birkaç kare fotoğraf çekiliyor. GOES-16 projesi kapsamında, Dünya'daki hava olayları detaylı bir şekilde inceleniyor ve küresel hava koşullarına dair tarihsel veri seti toplanıyor.

NASA, Dünya'nın çekilen en net fotoğraflarını yayınladı

TOZ KATMANLARI İLE BULUTLAR AYIRT EDİLECEK

Fotoğraflarda görülenlere göre, Afrika kıyılarında oluşan kuru hava, tropikal fırtınalara yol açıyor. GOES-16 uydusunun 16 spektral kanalı, meteorologların kasırga oluşumlarını daha erken tespit etmesine yardımcı olacak. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar sayesinde yükselen toz katmanı ile bulutlar da ayırt edilecek.NASA, Dünya'nın çekilen en net fotoğraflarını yayınladı

NASA, Dünya'nın çekilen en net fotoğraflarını yayınladı

NASA, Dünya'nın çekilen en net fotoğraflarını yayınladı

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