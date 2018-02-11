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NASA “en uzaktan çekilen” fotoğrafı paylaştı

ABD Uzay Dairesi NASA, şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı paylaştı.

DHA | 11.02.2018 - 19:24..
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NASA’ya ait olan New Horizons uzay aracı, 6.06 milyar kilometre uzaklıktaki Kuiper Kuşağı’nın fotoğrafını çekerek, şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı ortaya çıkardı.

EN BELİRGİN GÖRÜNTÜ

New Horizons güneş sistemimizden dış gezegenlere ulaşabilen beşinci uzay aracıyken, NASA tarafından paylaşılan fotoğraf aynı zamanda Kuiper Kuşağı’ndaki nesnelerin "en belirgin görüntüsü" olarak adlandırıldı.

NASA “en uzaktan çekilen” fotoğrafı paylaştı

NASA görüntünün paylaşılmasının ardından fotoğrafı çeken New Horizons uzay aracının, Kuiper Kuşağı’ndaki çalışmalarına devam edeceğini ve nesnelerin şekilleri ve yüzeyleri hakkında daha fazla bilgi toplayacağını umduğunu duyurdu.

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