NASA, Gezegen Koruma Memuru arıyor

NASA’nın verdiği iş ilanında görev tanımı, “Gezegen koruma, organik bileşenler ve biyolojik kirliliğin insanlı ve insansız uzay araştırmalarını engellememesini sağlamak.” olarak açıklandı.

İŞ TANIMI

İlanın iş tanımı bölümünde ise, “NASA’nın gezegen koruma politikaları, istemli ya da istemsiz bir şekilde Dünyalı organizmaları ve organik bileşenleri başka gezegenler ya da güneş sistemlerine taşıyan ve Dünya’ya geri dönmek üzere Dünya dışı gezegenlerden örnekler toplayan uzay mekiklerini kapsayacak.” denildi.

İŞE ALINACAK KİŞİ NE YAPACAK

‘Gezegen Koruma Memuru’nun görevleri ise, NASA’nın gezgen koruma çalışmalarına liderlik etmek, gezegen koruma politikalarının sürdürülebilirliğini sağlama ve NASA’nın uzay görevlerinde gezegen koruma politikalarının uygulandığından emin olmak olarak açıklanıyor.

FİZİK VE MATEMATİK MEZUNLARI DA BAŞVURABİLECEK

Mühendislik, fizik ya da matematik mezunu adayların başvurabileceği ilana sadece ABD vatandaşlarının başvurabileceği belirtilirken, uygun bir aday bulunamaması halinde ABD vatandaşı olmayan adaylar da ilana başvurabilecek.