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NASA güneşe değecek uzay aracının denemelerine başladı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) "güneşe değmesi" beklenen uzay aracının denemelerine başlıyor.

DHA | 24.01.2018 - 16:18..
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NASA, 2018 yazında uzaya göndermeyi hedeflediği ve güneşe 6.3 milyon kilometre yaklaşacak olan Parker Solar Probe uzay aracının denemelerine başladığını duyurdu. Güneşe ilk kez bu kadar yaklaşacak olan araç, aynı zamanda Merkür'ün yörüngesine de girecek.

Uzay aracının Güneş'in yakınlarında zarar görmeden araştırmalarını gerçekleştirebilmesi için NASA mühendisleri, aracın etrafını sarmalayan ve 11.4 santimetre kalınlığında karbon alaşımlı bir kalkan üretti. Kalkan aynı zamanda Parker'ı uzayın aşırı soğuğundan da koruyacak.

NASA güneşe değecek uzay aracının denemelerine başladı

GÜNEŞİN YÜZEYİ İLE ATMOSFERİ ARASINDAKİ SICAKLIK FARKI

Parker görevi süresince bilim insanlarının cevaplayamadığı üç sorunun yanıtını arayacak. Bilim insanları öncelikli olarak Güneş'in yüzeyiyle atmosferi arasındaki sıcaklık farkının nedenini öğrenmek istiyor.

Güneş'in yüzeyi yaklaşık olarak beş bin dereceyken, atmosferinin iki milyon derece sıcaklığa sahip olmasının nedenini bilinmediğini ve Parker'ın Güneş yüzeyindeki güneş rüzgarının oluşumunu gözlemleyeceğini söyleyen NASA bilim insanı Eric Christian, "Güneş, saatte milyon mil hızla her yönden yüklü bir parçacık akışı sağlıyor fakat bu parçacıkların nasıl hız kazandığını bilmiyoruz." dedi.

ÖNEMLİ TESTLERDEN GEÇECEK

Bilim insanları son olarak Güneş'in ürettiği ve astronotlar ve uzay araçlarına zarar veren yüksek enerjili parçacıkların neden oluştuğunu öğrenmek istiyor.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden bu yaz uzaya fırlatılması planlanan Parker, görevine başlamadan önce önemli testlerden geçecek.

NASA mühendisleri tarafından geçen hafta termal bir vakumun içerisinde yerleştirilen Parker, yedi hafta boyunca görevi süresinde karşılaşabileceği olası sorunlara maruz kalacak.

Vakum içerisinde marta kadar kalacak olan Parker'ın, daha sonra son kontrollerinin yapılıp haziran veya temmuz ayında uzaya fırlatılması bekleniyor.

Christian, görevin, Dünya üzerindeki hava olaylarını tahmin etmede etkili olan Güneş faaliyetleri hakkında bilgi sağlayacağının umut edildiğini söyledi.

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