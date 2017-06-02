NASA ile çalışan şirketin kurucusu: Uzaylılar aramızda

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ile işbirliği yapan "Bigelow Aerospace adlı şirketin kurucusu Robert Bigelow, uzaylıların aramızda olduğunu söyleyerek şok bir iddiada bulundu.

"DÜNYA ÜZERİNDELER"

"Dünya üzerinde UFO'ların mevcudiyeti bulunuyor." diyen Bigelow, uzaylıların varlığı konusunda oldukça ilginç ve büyük bir tartışma başlattı.

Daha önce Dünya dışındaki uygarlıkları bulmak için milyonlarca dolar para harcadığını söyleyen Bigelow, harcadığı para miktarına dair bilgi vermedi.

"UZAKLARA GİTMEYE GEREK YOK"

Bigelow, insanlığın uzaydaki gelecek misyonu hakkında sorulan sorular karşısında, "Uzaylıları bulmak için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Onlar tam olarak burnumuzun dibinde." diyerek dinleyenleri heyecanlandırdı.

"BANA DELİ DİYEBİLİRLER"

Programı sunan Lara Logan, Bigelow'a kamu içinde uzaylılara inandığını söylemesinin riskli olup olmadığını sordu.

"İnsanların sizin deli olduğunuzu düşünmesinden korkmuyor musunuz?" sorusu karşısında Bigelow, "Umurumda değil. Bunlarla ilgilenmiyorum." dedi.

Henüz uzaylıların varlığını kabul etmeyen NASA ile çalışmış bir şirketin bu tür iddialarda bulunması kafaları karıştırdı.

NASA'NIN ORTAK KURDUĞU ŞİRKET

1999'dan beri uzay alanında çalışmalarını sürdüren şirketin amacı şişirilebilen malzemelerin kullandığı uzay istasyonları yapabilmek. NASA'nın ortaklık kurduğu şirket, daha önce sadece bin 400 kilogram ağırlığındaki BEAM modülünü geliştirmişti.

BEAM, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan ilk şişme modül olmuş ve istasyonun neredeyse 13 metre kare kadar genişlemesini sağlamıştı.