NASA, Kepler teleskobunun yeni keşfini açıkladı

Google'ın geliştirdiği yapay zekayı kullanarak NASA tarafından bulunan yeni sistem, Kepler-90 adını aldı.

GÜNEŞ SİSTEMİNE ÇOK BENZİYOR

NASA'nın Washington DC'deki merkezinden yapılan açıklamaya göre, yeni gezegen sistemi, Dünya'nın da içinde bulunduğu Güneş sistemine neredeyse bire bir benziyor. Kepler teleskobunun bulduğu yeni gezegen sistemi, Dünya'dan 2 bin 545 ışık yılı uzaklıkta ve gezegen sisteminin merkezindeki yıldız, Güneş'ten çok daha büyük ve sıcak.

DÜNYA'DAN DAHA BÜYÜK VE DAHA SICAK

Sistemdeki en küçük gezegen Kepler 90i'nin sıcaklığı 420 santigrat derece olmasıyla birlikte Dünya'dan da üçte bir oranında daha büyük.