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NASA, Kepler teleskobunun yeni keşfini açıklayacak

NASA, Kepler teleskobunun yeni keşfini 14 Aralık'ta basın toplantısıyla duyuracağını açıkladı.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 11:45..
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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), uzaydaki teleskobu Kepler'in yeni keşfini perşembe günü düzenleyeceği bir basın toplantısıyla açıklayacağını duyurdu.

NASA, Kepler teleskobunun yeni keşfini açıklayacak

YAPAY ZEKA YARDIMIYLA KEŞİF

Güneş sistemi haricindeki gezegenleri ve dünya dışı yaşam olasılıklarını keşfetmek için uzaya gönderilen Kepler'in yeni keşfiyle ilgili ayrıntı verilmedi. Ancak keşfe, Google'ın yapay zeka ile öğrenme yeteneğine sahip yazılımının yardım ettiği öğrenildi.

GOOGLE İLE ORTAK ÇALIŞMA, ORTAK BASIN TOPLANTISI

NASA'nın Astrofizik bölümünün Direktörü Paul Hertz, Google'dan Christopher Shallue katılacağı basın toplantısı 14 Aralık'ta Türkiye saatiyle 21:00'da NASA'nın internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Basın toplantısına telekonferans ve Twitter üzerinden katılmak mümkün olacak. #askNASA hashtagiyle soru sorulabilecek.

KEPLER BİNLERCE ÖTE-GEZEGEN BULDU

2009 uzaya gönderilen Kepler teleskobu, güneş sisteminin dışında binlerce öte-gezegen keşfetti. Kepler, öte-gezegenlerin evrende zannedilenden çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Kepler, 2337 öte-gezegenin varlığını doğrularken, 4496 tane de öte-gezegen adayı buldu. 2012'de orijinal misyonunu sonlandırsa da 2014'te 'K2' adıyla yeni misyonuna başladı.

YAŞAMA UYGUN 30 GEZEGEN BULDU

K2 misyonu çerçevesinde de diğer kozmik fenomenleri araştıran Kepler, 178 öte-gezegen  ve 515 öte-gezegen adayı tespit etti. Kepler'in bulduğu öte-gezegenlerden 30'u yaşama uygun.

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