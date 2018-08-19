NASA Kuzey Işıklarını uzaydan görüntüledi

Astronot Aleksander Gerst, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken bu doğal olayı yakalayarak fotoğrafladı.

"İLK GÖRDÜKLERİNDE NE DÜŞÜNDÜLER.."

Gersе, Kuzey Işıkları'yla ilgili duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

"Çok çarpıcı, bunu her gördüğünde çok çarpıcı. Araştırmacıların daha önce ne olduğunu hiç duymadıkları bu parlaklığı ilk gördüklerinde ne düşündüklerini merak ediyorum."





KUZEY IŞIKLARI

Güneş rüzgarının yüklü parçacıkları ile etkileşime girdiğinde oluşan bir manyetosfere sahip gezegenlerin atmosferlerinin üst katmanlarının parlaması. Bu fenomen esas olarak her iki yarıkürenin yüksek enlemlerinde görülür.