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NASA Kuzey Işıklarını uzaydan görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, uzaydan çekilen Kuzey Işıkları'nın bir fotoğrafını yayınladı.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 04:42..
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Astronot Aleksander Gerst, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken bu doğal olayı yakalayarak fotoğrafladı.

"İLK GÖRDÜKLERİNDE NE DÜŞÜNDÜLER.."

Gersе, Kuzey Işıkları'yla ilgili duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

"Çok çarpıcı, bunu her gördüğünde çok çarpıcı. Araştırmacıların daha önce ne olduğunu hiç duymadıkları bu parlaklığı ilk gördüklerinde ne düşündüklerini merak ediyorum."

NASA Kuzey Işıklarını uzaydan görüntüledi

KUZEY IŞIKLARI

Güneş rüzgarının yüklü parçacıkları ile etkileşime girdiğinde oluşan bir manyetosfere sahip gezegenlerin atmosferlerinin üst katmanlarının parlaması. Bu fenomen esas olarak her iki yarıkürenin yüksek enlemlerinde görülür.

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