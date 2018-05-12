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NASA, Mars'a helikopter yollayacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, 2020 yılında Mars'a mini bir helikopter fırlatacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 20:33..
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Haziran 2020'de Mars yolculuğuna başlayacak olan 1.8 kilo ağırlığındaki "Mars Helikopteri", Mars'ın eski yaşam belirtilerini, yaşanılabilirliğini ve üzerindeki potansiyel tehlikeleri araştıracak.

MARS'TA BİR İLK

NASA yöneticisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, "NASA'da ilklerin gurur verici bir geçmişi var. Başka bir gezegenin gökyüzünde uçan bir helikopter fikri heyecan verici. Daha önce hiç kimse Mars'ta bir helikopter uçurmadı." dedi.

NASA, Mars'a helikopter yollayacak

YAPIMINA 2013'TE BAŞLANDI

Girişim, NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda bir teknoloji geliştirme projesi olarak Ağustos 2013'te başladı.

Mars'ın ince atmosferinde uçacak olan helikopter, çok hafif, ancak olabildiğince güçlü şekilde tasarlandı. Helikopteri şarj etmek için güneş pilleri kullanıldı ve soğuk Mars geceleri için araca ısıtma mekanizması eklendi.

Helikopterin başarılı olması durumunda Mars'ın ulaşılamayan yerlerine ulaşılabileceği ve Kızıl Gezegen hakkında farklı ve daha detaylı bilgiler elde edilebileceği açıklandı.

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