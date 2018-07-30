NASA Mars'a konut inşa edecek

NASA; Mars'ta yaşayacak ilk 'Mars kolonisi' için çalışmalarını hızlandırdı. Bu nedenle de bir yarışma düzenledi.

3D YAZILIMLARLA İNŞA EDİLECEK

Yarışmayı kazanan ise ABD’nin Arkansas eyaletinden katılan ekibin oldu. Bu takımın projesine göre robotlar, konutların inşa edilmesi için gerekli malzemeyi Mars’ta bulacak ve ardından evler, üç boyutlu 3D yazıcıların yardımıyla inşa edilecek.

GÖL BULUNMUŞTU

Avrupa Uzay Ajansı’nın Marsis adlı radarını kullanan bir grup İtalyan bilim insanı, kısa süre önce Mars’ta buz yüzeyinin altında göl bulduklarını açıklamıştı.

EN BÜYÜK SU KÜTLESİ BULUNMUŞTU

Bu keşif, dünyadan 55 milyon km uzaktaki Kızıl Gezegen’de bulunan sıvı haldeki en büyük su kütlesi oldu. Ayrıca keşif, bu gezegende canlı yaşam bulunma ihtimalini de akla getirmişti.