NASA Mars'tan gelen ilk selfie fotoğrafını yayınladı

NASA'nın yayımladığı panoramik fotoğrafta, Curiosity'nin, bu yaz kızıl gezegeni etkisi alan toz fırtınasından kalma ince bir toz tabakasıyla kaplanması dikkati çekti.

Geçen ay çekildiği belirtilen fotoğrafta, gökyüzünün biraz karanlık olduğu görülürken, bunun Mars'ın atmosferinde hala toz bulunduğuna işaret ettiği belirtildi.

Gece gündüz çalışan nükleer bataryaya sahip Curiosity, güneş ışınlarının yoksunluğundan etkilenmiyor.

NASA'nın Mars'ta güneş enerjisiyle çalışan diğer gezginci robotu Opportunity ile ise haziran ayından bu yana irtibat kurulamıyor.

Dust in the wind... and on my deck. Explore the surface of #Mars with me in this new #360video. Best in @YouTube app: https://t.co/na8oXc5Ify pic.twitter.com/8tRFu3Y2w3