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NASA Mars'tan gelen ilk selfie fotoğrafını yayınladı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki keşif aracı Curiosity'nin selfie fotoğrafını yayımladı.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 09:59..
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NASA'nın yayımladığı panoramik fotoğrafta, Curiosity'nin, bu yaz kızıl gezegeni etkisi alan toz fırtınasından kalma ince bir toz tabakasıyla kaplanması dikkati çekti.

TOZ BULUTLARI VAR

Geçen ay çekildiği belirtilen fotoğrafta, gökyüzünün biraz karanlık olduğu görülürken, bunun Mars'ın atmosferinde hala toz bulunduğuna işaret ettiği belirtildi.

Gece gündüz çalışan nükleer bataryaya sahip Curiosity, güneş ışınlarının yoksunluğundan etkilenmiyor.

NASA'nın Mars'ta güneş enerjisiyle çalışan diğer gezginci robotu Opportunity ile ise haziran ayından bu yana irtibat kurulamıyor.

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