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NASA uzmanı: Türkiye de küresel ısınmadan etkileniyor

Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da şiddetli hava olaylarının son zamanlarda sıkça görülmesini, NASA'nın küresel ısınma üzerine özel çalışma yapan uzmanlarından Dr. Timothy Hall yorumladı.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 04:13..
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İstanbul'da yaşanan bu hava muhalefetlerinin sebebini aşırı betonlaşma olarak yorumlayan Hall, "Korkuyorum ki özellikle Akdeniz kıyılarınızda fırtına ve buna benzer olaylar artacak. Tabii ki Meksika Körfezi'ndeki gibi dev fırtınalardan ya da hortumlar bahsetmiyorum ama aşırı hava olaylarında artış olacağı bir gerçek" dedi.

NASA uzmanı: Türkiye de küresel ısınmadan etkileniyor

"TÜM DÜNYADA BÖYLE, SADECE TÜRKİYE DEĞİL"

Anlık hava değişimlerinin tüm dünyada gözlemlendiğinin altını çizen Hall şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün günlük güneşlik bir havaya uyanıyorsunuz. Öğlen aniden fırtına başlıyor… Bir bakıyorsunuz aracınız dolu yüzünden mahvolmuş. Bakın tüm dünyada böyle, sadece Türkiye değil, tüm bu garip diye nitelenen hava olaylarının sıklığı arttı"

Betonlaşmanın küresel ısınmanın etkilerinin şehirlerde daha çok hissedilmesine neden olduğunu belirten Hall, "Pek çok şehirde sel ve su baskınlarının nedeni aşırı yağıştan çok beton. Biliyorsunuz toprak aşırı yağışın çoğunu emiyor. Ama toprak yerine beton ya da asfalt koyarsanız su birikir. Aynı şey ağaç ve diğer bitkiler için de geçerli. Bunlar sadece yağışı kontrolde değil, zemini soğutmakta çok önemli görev üstleniyorlar. Şehirlerin bir diğer sorunu koyu rengin hakim olması, asfalt gibi. Bunlar ısıyı yansıtmak yerine emiyor" dedi.

NASA uzmanı: Türkiye de küresel ısınmadan etkileniyor

"ÇATILAR BİLE YEŞİLLENDİRİLMELİ"

Bunun çözümünün yeşili artırmak olduğunu belirten Hall, "Yeşili artırmalıyız, yapılaşmayı yeşil alanlara göre dizayn etmeliyiz. En basitinden çatıların rengini daha açık yapmalıyız, beyaz gibi. Amaç ısıyı yansıtmak… Hatta çatıları bile yeşillendirmeliyiz. Tabii ki araçlardaki emisyonu azaltmalıyız" dedi.

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