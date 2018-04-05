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NASA yapay bulut ile yağmur yağdırıyor

NASA uzun zamandır üzerinde çalıştığı yapay bulut konusunda başarıya ulaştı.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 13:57..
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ABD'de uzay programı çalışmalarından sorumlu kurum olarak bilinen NASA, bir ilke daha imza atarak herkesi şaşırttı.

KENDİNE ADETA 'YAPAY BULUT FABRİKASI' KURDU

Yapay bulut çalışmalarına başlayan NASA, sonunda başarıya ulaştı. ABD'nin Mississippi eylaetinde kentin biraz uzağında bulunan bir mezarlığın yerini değiştirerek kendine adeta bir 'yapay bulut fabrikası' kurdu.

NASA yapay bulut ile yağmur yağdırıyor VİDEO

NASA yapay bulut ile yağmur yağdırıyor

1 SAAT SONRA YAĞMUR YERYÜZÜNE DÜŞÜYOR

BBC televizyon kanalı da bu olayı görüntülemek üzere bölgeye gitti. Hidrojen ve oksijenin birleşiminden oluşan bu bulut, bildiğiniz su buharı oluşturuyor. Yaklaşık 1 saat gibi kısa bir sürede de yağmur yeryüzüne düşüyor.

NASA yapay bulut ile yağmur yağdırıyor

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