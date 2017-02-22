NASA yeni gezegenler keşfettiklerini açıkladı

NASA araştırmacılarının çarpıcı açıklamasına göre, yeni keşfedilen 7 gezegen, diğer özelliklerinin de değerlendirilmesiyle, potansiyel olarak yüzeyinde su bulundurabilir.

Bununla birlikte, bu gezegenlerden üçü, canlılığın bir olasılık olarak görülebileceği "yaşanabilir" bölge içinde.

DÜNYA'DAN 40 IŞIK YILI UZAKLIKTA

"Exoplanet" olarak adlandırılan ve Güneş Sistemi dışında yer alan bu gezegenler, Dünya'dan 40 ışık yılı uzaklıkta bulunmakta ve Trappist-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde.

Trappist-1'in düşük kütleli ve soğuk bir yıldız olduğunu düşünülüyor.

(Trappist-1 yıldızı ve yörüngesindeki gezegenler)

Gezegenler, NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu ve dünyada bulunan gözlemevleri kullanılarak tespit edildi.

YAŞANABİLİR BÖLGE BEKLENTİSİ

Trappist-1 gezegenlerinden üçünün yüzey sıcaklığının, yeterli atmosfer basıncı göz önüne alındığında sıvı su varlığını destekleyebileceği ve "yaşanabilir bölge" tanımına girebileceği düşünülüyor.