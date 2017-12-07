NASA'dan dünya ekonomisini tehdit eden asteroit projesi

NASA projenin başlangıç tarihini öne çekerek 2022'de uzay aracının fırlatılacağını duyurdu.

DÜNYA EKONOMİSİNİN 100 BİN KATI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir sonraki hamlesi dünya ekonomisinin çökmesi anlamına gelebilir.

Zira 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değerindeki 200 kilometre genişliğindeki 16 Psyche asteroidi dünya ekonomisinin tamamında daha değerli.

Dünya ekonomisinin toplam değeri ise sadece 73.7 trilyon dolar.

NİKEL, DEMİR VE ALTIN DOLU ASTEROİT

Nikel, demir ve altın gibi değerli maddelere ev sahipliği yapan asteroide bir uzay aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri gezegenimize nasıl getireceğini bilmiyor.

NASA'NIN HEDEFİ 2026

NASA, bu asteroide gözlem amacıyla 2023 yılında bir uzay aracı göndermeyi hedefliyordu. Kurum yeni bir açıklama yaparak, fırlatmanın erkene alındığını duyurdu.



NASA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu araç her şey yolunda giderse 2026 yılında hedefine ulaşacak.



Jüpiter ve Mars'ın arasında yer alan asteroide yer alan maddeleri şu an için gezegenimize getirilmesi oldukça maliyetli.



Ancak uzay madenciliği bu yüzyılın en büyük iş kolu olarak görülüyor.



Gelişen teknoloji ile uzay seyahatlerinin maliyetinin düşmesi ve uzay madenciliğinin de yaygınlaşması bekleniyor.

SADECE BİR KEZ MATERYAL ALINABİLDİ

Bugüne kadar bir gök taşından Dünya’ya sadece bir kez materyal getirilebildi. Japonya Uzay Ajansı’nın Hayabusa uzay aracı, 2010 yılında 25143 Itokawa asteoidinden Dünya’ya birkaç parça toz ulaştırabilmişti.

UZAYDA "İKİNCİ BİR AY" PROJESİ

Bilim insanları, materyal taşınması kolaylaştırmak için asteroitleri solar-elektrik iyon motorlarıyla Dünya’ya yaklaştırmayı düşünüyor.



Bu yöntemle gök taşlarının bir kaya topluluğu olarak yörüngede toplanması ve bir nevi ikinci bir Ay oluşturulması olası planlar arasında.

Bir diğer plan ise madeni işlenmesi için Dünya’ya taşımak. Ancak en yüksek platin kaynağa sahip gök taşlarında bile 800 gram platin elde etmek için bir ton cevher elde edilmesi gerekiyor.

Bu da, 2,5 ton ağırlığındaki bir robotun, ağırlığının 100 katı cevher taşıması gerektiği anlamına geliyor. Kısaca, çok yüksek bir maliyet gerektiren planın ciddi olarak geliştirilmesi gerekiyor.