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NASA'dan Güneş Sistemi'nde yeni keşif

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın uzay aracı New Horizons'ın Güneş Sistemi'nin sınırını görüntülemiş olabileceği belirtildi.

AA | 10.08.2018 - 18:50..
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New Horizons'ın üzerinde bulunan uzay cisimlerinin atmosferini inceleyen morötesi teleskop Alice, Güneş Sistemi'nin kıyısından geldiği sanılan morötesi bir parıltı tespit etti.

MORÖTESİ PARILTI GÖRÜNTÜLENDİ

Güneybatı Araştırma Enstitüsünden (SwRI) bilim adamı ve New Horizons uzay aracı ekibinden Leslie Young, yaptığı açıklamada, Alice aracılığıyla ulaşan görüntülerde Güneş Sistemi'ni galaksiden ayıran sınırdan geldiği sanılan morötesi bir parıltının görülebildiğini aktardı.

SwRI'dan bilim adamı Randy Gladstone, New Horizons'ın 2007-2017 yıllarında morötesi gökyüzünü 7 kez taradığını belirterek, Güneş Sistemi'nin sınırından geldiği sanılan ışığın galaksinin derinliklerinde bilinmeyen başka bir kaynaktan da gelmiş olabileceğine işaret etti.

New Horizons uzay aracının morötesi ışınlar için gökyüzünü yılda iki kez tarayacağı kaydedildi.

 

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