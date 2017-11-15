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NASA'dan Mars 2020 için ilk başarılı test

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Mars 2020 görevi için yeni paraşüt sisteminin ilk başarılı testini gerçekleştirdi.

15.11.2017 - 16:55
  1. Haberler
  2. Teknoloji

NASA’nın Mars gezegenine pek çok başarısız iniş denemesi gerçekleştirmesi sebebiyle, son keşif aracının gezegene başarılı bir şekilde inmesini sağlamak için ASPIRE (Sesten Hızlı Şişen Gelişmiş Paraşüt Araştırması) programı üzerinde çalışıyor.

NASA'dan Mars 2020 için ilk başarılı test

BAŞARILI TEST SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

NASA, ASPIRE projesiyle keşif aracı Mars atmosferine girdiğinde, yüzeye yavaş ve güvenli bir iniş gerçekleştirmeyi planlıyor.

Mars 2020 görevi için testlere başlanan ASPIRE projesinin ilk başarılı testi NASA tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

NASA’nın Kaliforniya’da yer alan Püskürtmeli İtiş Gücü Laboratuarından mühendis Ian Clark, “Herşey planlandığı gibi, hatta daha iyi gitti.” dedi.

NASA'dan Mars 2020 için ilk başarılı test

42 KİLOMETRE YÜKSEKTE YARIM SANİYEDE AÇILDI

NASA’nın Virginia’daki Wallops Uçuş Tesisi'nde bir Black Brant IX roketiyle test edilen paraşüt önce atmosfer dışına çıkarıldı, 51 kilometre irtifaya ulaşan roket yükünden ayrıldı. Paraşüt 42 saniyelik bir serbest düşüşten sonra 42 kilometre irtifada, sadece yarım saniye içinde açılarak testten başarılıyla geçti.

NASA'dan Mars 2020 için ilk başarılı test

ATLANTİK OKYANUSU'NA DÜŞTÜ

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, paraşütün açılma hızı dahil test tümüyle başarıyla tamamlandı.

Paraşüt ve taşıdığı yük Atlantik Okyanusu’na düşerken, yük ve paraşüt incelemeler için okyanustan alındı.

Bir sonraki testin 2019 yılının Şubat ayında gerçekleştirileceği duyurulurken, testlerde paraşütün güçlendirilmiş bir versiyonunun kullanılacağı tahmin ediliyor.

NASA’nın Mars 2020 görevinin amacı ise, Kızıl Gezegen’de olası bir yaşam izini araştırmak olarak duyuruldu. Yeni keşif aracı ise gezegenin yüzeyindeki kayaları delerek örnekler toplamak olacak.

NASA'dan Mars 2020 için ilk başarılı test

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