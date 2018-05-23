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NASA'dan ödül alan kardeşlere THY destek olacak

Mars toprağından oksijen üretme projesiyle NASA'nın yarışmasında dereceye giren lise öğrencisi Serhat Yüksel ve Onur Yüksel kardeşler, hayallerine THY ile uçacak.

AA | 23.05.2018 - 10:31..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ankara'nın Batıkent semtinde yaşayan Yüksel ailesinin 17 ve 18 yaşlarındaki oğulları Onur ve Serhat, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Türkiye ayağı ile ODTÜ iş birliğinde Nisan 2017'de düzenlenen NASA Uzay Uygulamaları Yarışması'nda (NASA Space Apps Challenge) ikinci oldu.

NASA'dan ödül alan kardeşlere THY destek olacak

YURT DIŞINDA DİL EĞİTİMİ KAZANDILAR

NASA, "Mars Toprağından Oksijen Üretimi" projeleriyle başarı yakalayan kardeşleri yurt dışında dil eğitimi ile ödüllendirdi.

MASRAFLAR HAYALLERİNİ YARIDA BIRAKTI

Kazandıkları ödülün sevincini yaşayan kardeşler, karşılarına çıkan yol ve konaklama masrafları nedeniyle hayallerini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

THY DESTEK VERECEK

İşte burada devreye giren Türk Hava Yolları, "Hayalleri göklerin de ötesinde olan gençlerimizin gidiş-dönüş biletleri bizden olsun. Hadi gençler! Sizlere inancımız tam." paylaşımıyla gençleri Business Class’ta hayallerine götüreceklerini açıkladı.

NASA'dan ödül alan kardeşlere THY destek olacak

ONUR PİLOT, SERHAT FİZİKÇİ OLMAK İSTİYOR

NASA ödülünü kardeşiyle birlikte kazanan 18 yaşındaki Onur Yüksel de Türkiye ikincisi olmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

"Kazandığımız ödülü kullanabilmek, güzel yerleri gezip görmek isterdim." diyen Yüksel, kendileri için didinen annesiyle gurur duyduğunu vurguladı.

Yüksel, geleceğe yönelik hayalini, "Benim küçüklüğümden beri hayalim pilot olmak. Fakat sivil pilotluk istediğim için biraz o da masraflı bir iş. Bunun için burs veren eğitim üniversiteleri oluyor. İnşallah oraları düşünüyorum. Pilot olmayı çok istiyorum." sözleriyle anlattı.

NASA'dan ödül alan kardeşlere THY destek olacak

17 yaşındaki Serhat Yüksel ise Mars toprağından oksijen üretme projesinin küçük bir fikirle başladığını, ardından projeye dönüştüğünü belirterek, "Mars toprağını su ve elektrikle işleyip yenilenebilir halde oksijen üretilmesine yönelikti projemiz. Yarışma konsept olarak 48 saat sürüyor. 48 saat boyunca uyumuyorsunuz, projeyi geliştiriyorsunuz." bilgisini paylaştı.

"Hayalim, fizikçi olmak. Astrofizik, uzay fiziği, uzay mühendisliği gibi alanlar düşünüyorum." diyen Serhat Yüksel, annesine kendileri için verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

Yüksel, "Annem bizim bu projelerimizi, kendimize olan güvenimizi hiçbir zaman küçümsemedi. Arkamızda durdu. Bize destek, güç verdi. Herkesin annesi kendine göre en iyisidir ama bana göre de annem, en iyisinin de en iyisi." diye konuştu.

NASA'dan ödül alan kardeşlere THY destek olacak

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