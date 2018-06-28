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NASA'dan uçaklardaki gürültüyü azaltan buluş

NASA yeni geliştirdiği uçak parçaları ile uçakların inişte ve kalkışta çıkardığı gürültüyü yüzde yetmiş oranında azaltmayı başaracak buluşu bir jet üzerinde test etti.

DHA | 28.06.2018 - 07:53..
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NASA genellikle uzay araştırmaları ve nükleer projeler üzerine çalışsa da insanlara yardımcı olacak teknolojileri de araştırıyor. Kurum geliştirdiği, uçakların inerken yarattığı gürültüyü yüzde 70 oranında azaltan parçaların testlerini tamamladı.

Bu yeni uçak parçaları ile daha sessiz hava alanlarının ve gürültüden uzak bir toplumun temellerinin atılabileceği düşünülebilir.

NASA'dan uçaklardaki gürültüyü azaltan buluş

BULUŞ TEST EDİLDİ

NASA Langley, Virginia tesisindeki bilim adamları, Gulfstream III jetinde yeni geliştirdikleri uçak bileşenlerini test etti.

Bu bileşenler arasında, havanın geçmesine izin veren gözenekli iniş takımı perdeleri ve gürültüyü azaltan birkaç farklı ekleme bulunuyordu.

Bu yeni teknolojinin ticari uçaklarda kullanılınıp kullanılmayacağı belirtilmemekle beraber NASA'nın insan yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik araştırmalar da yapmaya başlayacağı belirtiliyor.

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