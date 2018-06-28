İstanbul'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

1 Moody's'ten güçlü dolar, rezervleri eritebilir uyarısı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin güçlü dolar karşısında döviz rezervlerinde erime olabileceğini söyledi.

2 Dünyanın en soğuk noktası Antartika'da: -98 derece ABD’li bilim insanları son yaptığı çalışmalarla, dünyadaki en düşük hava ısının -98 derece ile Antartika'da olduğu bilgisine ulaştı. Bu bölgede, boğaz ve akciğerlerin dahi donabileceği kaydedildi.

3 Pentagon Münbiç'ten fotoğraf paylaştı Terör sevici ABD askeri Münbiç'in merkezine yol alan Türk ordusunu izliyor. Menbiç çevresinde ABD askerleriyle Türk askerleri çifte devriye atmaya başladı.

4 Meclis'e giren HDP Hazine'den yardım alacak CHP'nin oylarıyla Meclis'e taşınan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, devletten yaklaşık 70 milyon liralık yardım almaya hak kazandı.

5 NASA'dan uçaklardaki gürültüyü azaltan buluş NASA yeni geliştirdiği uçak parçaları ile uçakların inişte ve kalkışta çıkardığı gürültüyü yüzde yetmiş oranında azaltmayı başaracak buluşu bir jet üzerinde test etti.

6 Her şey dahil diye gittikleri tatil köyünde aç kaldılar İzmir'de bir tatil köyüne gelen tatilciler, her şey dahil ve açık büfe olarak anlaştıkları işletmede aç kalıp, karpuz ve peynir verilerek doyurulmaya çalışıldıklarını iddia etti.