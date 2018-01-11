taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.589
USD
3,7898
EURO
4,5322
ALTIN
160,64
PETR
69,1200

NASA'nın uçan teleskobundan ezber bozacak keşif

Uzay gözlem merkezi Sofia'nın yaptığı ölçümleri inceleyen bilim insanları, yıldızların oluşumunda manyetik alanın büyük rol oynadığını ortaya çıkardı.

Detay Haber | 11.01.2018 - 09:26..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Dünya'ya en yakın yıldız oluşum bölgelerinden Rho Ophiuchi A'yı araştıran uzaybilimciler, Sofia'ya HAWC+ adı verilen bir mekanizma yerleştirdi.

Böylece Samanyolu düzleminde varolan moleküler gazlar ve toz tanelerinin oluşturduğu dev bulutların, kendi kütle çekimleriyle nasıl sıkıştığı gözlemlendi. Bulutların manyetik alanlarda nasıl farklı kutuplarda hizalandığı da haritalandırıldı.

NASA'nın uçan teleskobundan ezber bozacak keşif

YILDIZLAR NASIL OLUŞUYOR

Araştırma raporunun yazarlarından Fabio Santos'a göre, yıldız ve gezegenlerin nasıl oluştuğu hâlâ gökbilimin en karmaşık sırlarından.

Şu ana kadar elde edilen bilgilerle, yıldızların oluşumu dev gaz ve toz bulutlarının sıkışmasıyla açıklanıyor.

Giderek yoğunlaşan bu bulutlar parçalanarak gaz yığınlarına dönüşüyor, ardından da "çekirdek" dediğimiz yoğun yapılar oluşuyor. İşte bebek yıldızlar da gaz ve tozdan oluşan bu yoğun çekirdeklerde bulunuyor.

NASA'nın uçan teleskobundan ezber bozacak keşif

EZBER BOZACAK BULUŞ

Nasa'nın yaptığı son çalışma ise, yıldız ve gezegenlerin oluşumuyla ilgili ezberleri bozabilir.

Nitekim Sofia'nın yakaladığı görüntüleri inceleyen araştırmacılar, bulutlardaki toz taneciklerinin manyetik alanlarla nasıl hizalandığına tanık oldu.

Araştırmanın bulguları aynı zamanda yıldızları oluşturan bulutların yoğunluğundaki farklılıklara bağlı olarak, tozun manyetik alan çizgileri boyunca farklı hizalandığını ortaya çıkardı.

Böylece yıldızların sadece kendi kütle çekimleriyle değil, manyetik alanlar gibi başka unsurların da devreye girmesiyle oluştuğu görüldü.

NASA'nın uçan teleskobundan ezber bozacak keşif

GÖKBİLİM İÇİN BİR İLK

Sofia gözlem merkezine bu çalışma için özel olarak yerleştirilen mekanizmanın yaptığı ölçümler, gökbilim için bir ilk.

ABD ile Almanya'nın ortak merkezi, yaklaşık 12 km rakımda uçan Boeing 747SP uçağına yerleştirilmişti.

Uçağın gövdesinden açılan büyük kapı açıldığında, 2.5 metre çapındaki teleskop ile gökyüzünde gözlem yapılabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Bilim insanları atomda veri saklamayı başardı
IBM'in araştırma merkezinde yapılan çalışmada, sabit disk gibi çalışan ve bir atom kadar küçük olan minyatür mıknatıs, veri depolama işlevini yerine getirdi.
Robot Sophia, bedenine kavuştu
Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği Sophia adlı robot, artık bir bedene sahip.
Bilim insanları atomda veri saklamayı başardı
IBM'in araştırma merkezinde yapılan çalışmada, sabit disk gibi çalışan ve bir atom kadar küçük olan minyatür mıknatıs, veri depolama işlevini yerine getirdi.
Eski tabancalardan kulaklık üretildi
İsveç'te bir firma, geri dönüşüme verilen kullanılmış tabancalardan kablosuz kulaklık üretmeyi başardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

320
Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

27
Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

68
Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

39
Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

58
PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

93
Pakistan'da tecavüze uğrayan 7 yaşındaki kız öldürüldü

Pakistan'da tecavüze uğrayan 7 yaşındaki kız öldürüldü

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM