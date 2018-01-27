NASA'nın uzay aracı Juno, Jupiter'i görüntüledi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzaydaki çalışmalarına aralıksız devam ederken yeni görüntüler de ortaya çıkıyor.
UZAY ARACI İKİ FOTOĞRAF GÖNDERDİ
Jüpiter'in uydusunda çalışmalarını sürdüren uzay aracı Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeninin ihtişamını gözler önüne seren iki yeni fotoğraf gönderdi.
Paylaşılan ilk fotoğraf Jüpiter'in ekvatoruna ait. İkinci fotoğraf ise Jüpiter'in Güney Kutbu'nu gösteriyor.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILIYOR
NASA uzayın keşfi serüveninde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile kamuoyunun beğenisine sunuyor.