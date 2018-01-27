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NASA'nın uzay aracı Juno, Jupiter'i görüntüledi

NASA'nın uzayda keşif yapması için gönderdiği uzay aracı Juno, Jüpiter'in ihtişamını gözler önüne serdi.

Haber Merkezi | 27.01.2018 - 12:23..
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzaydaki çalışmalarına aralıksız devam ederken yeni görüntüler de ortaya çıkıyor.

NASA'nın uzay aracı Juno, Jupiter'i görüntüledi

UZAY ARACI İKİ FOTOĞRAF GÖNDERDİ

Jüpiter'in uydusunda çalışmalarını sürdüren uzay aracı Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeninin ihtişamını gözler önüne seren iki yeni fotoğraf gönderdi.

​Paylaşılan ilk fotoğraf Jüpiter'in ekvatoruna ait. İkinci fotoğraf ise Jüpiter'in Güney Kutbu'nu gösteriyor.

NASA'nın uzay aracı Juno, Jupiter'i görüntüledi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILIYOR

​NASA uzayın keşfi serüveninde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile kamuoyunun beğenisine sunuyor.

NASA'nın uzay aracı Juno, Jupiter'i görüntüledi

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