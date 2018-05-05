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NASA'nın yeni insansız uzay aracı Mars'a gönderildi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki depremleri incelemek üzere yeni insansız uzay aracı InSight'ı uzaya gönderdi.

AA | 05.05.2018 - 16:13..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

NASA'nın, California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden, Atlas V roketiyle fırlatılan InSight uzay aracı, yüksek teknoloji sismometre ile Mars'taki depremleri inceleyecek.

NASA'nın yeni insansız uzay aracı Mars'a gönderildi

DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR DERİNE İNECEK

InSight uzay aracının, gezegenin sıcaklığını ölçmek için daha önce hiç olmadığı kadar derine inerek yaklaşık 5 metrede incelemelerde bulunması bekleniyor.

Yüzey altı araştırması yapacak olan araç, Kızıl Gezegen'in jeolojik gelişimine ilişkin incelemelerde bulunacak.

GEZEGENİN İÇ YAPISININ HARİTASINI OLUŞTURACAK

Araç, Mars depremlerinin oluşturduğu sismik dalgaları kullanarak gezegenin iç yapısının bir haritasını oluşturacak.

Gezegenin oluşumunu araştıracak olan InSight'ın, 6 ay sonra Mars'a inmesi ve jeolojik kazılara başlaması planlanıyor.

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