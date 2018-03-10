Nasıl yazar oldular

Her satırını zevkle okuduğunuz, belki bitmesini bile istemediğiniz, elinizden düşüremediğiniz kitapların ünlü yazarları yayın dünyasına ilk adımlarını biraz cesaret, şans ve tesadüfle attılar.

Selim İleri, ilk kitabını yayımlamak için arkadaşıyla para çalmış. Orhan Pamuk okuduğu kitaplardan cesaret alarak 'ben de yazabilirim' demiş. Buket Uzuner'e Attilâ İlhan ve Cemal Süreya cesaret vermiş.

Bugün Türkiye'nin en çok okunan ve bilinen yazarların, yazarlığa nasıl adım attıklarını hiç merak ettiniz mi?

Biz merak ettik, sizler için araştırdık.

"Bu bir Türk romanı değil"

Akademisyen ve yazar Alev Alatlı, kitaplarının yayınlanması için hiçbir yayınevine barşvurmamış. İlk romanı Yaseminler Hâlâ Tüter mi? Yazko Yayınevinden okurlarla buluşur.Yakın arkadaşı Kezban Akçalı, romanı alıp ünlü edebiyatçı Erdal Öz'e götürür.

Erdal Öz, bir sayfayı bitiriyor, ikincisini veriyor. 'Çok iyi bir çeviri!' diyor. Kezban atlıyor, 'Hadi, yayımla! Ama haberin olsun, çeviri değil telif!' Öz'ün cevabı: 'Telif belki ama bu bir Türk romanı değil!' şeklinde olur.

"Yayınevinin sahibiyle tanışmadan kitabım basıldı"

Türk şiirinin usta kalemi Ataol Behramoğlu, ilk şiir kitabı olan Bir Ermeni General'i 1965'te yayımlar. Şair, daha sonraki zamanlarda tanıştığı Orhan Apaydın'a Yolculuk, Özlem, Cesaret ve Kavga Şiirleri' kitabını gönderir. Gerisini kendisinden dinleyelim:

"Türkiye'ye, bu yurtdışı yolculuğunun o sıradaki durağı Moskova'da ilk kez karşılaşıp tanıştığımız (bu tanışıklık yaşam boyu sürecek bir dostluğa dönüşmüştür) Orhan Apaydın'a göndermiştim.

Ve kitap Cem Yayınevi tarafından benim yokluğumda, yayınevi sahibi ya da yöneticileriyle henüz tanışmamışken yayımlandı."

"Kardeşim eve benim romanımla geldi"

Asılacak Kadın romanıyla çok konuşulan Pınar Kür, ilk kitabı Yarın Yarın'ı yayımlamak için E Yayınevine götürür. Yayınevinin sahibi Aydın Emeç, 12 Mart dönemini (12 Mart Muhtırası) anlatan kitaplara ilgi duymadığını belirterek yazarına dosyayı iade eder.

Pınar Kür için umutlar henüz tükenmemiştir. Ankara'da usta şair Atilla İlhan'ın başında olduğu Bilgi Yayınevi'ne başvurur. Pınar Kür'ün kardeşi birgün eve gelirken elindeki kitabı Kür'e uzatır.

Sevinçten havalara uçan Pınar Kür'den daha mutlusu yoktur. Yayınevi kendisine haber vermeden romanını yayımlamış.

"Para çalarak ilk kitabımı bastım"

Usta edebiyatçı Selim ileri'nin öyküsü bir hayli ilginç. Selim İleri ilk kitabı olan Cumartesi Yalnızlığı'nı yayımlatmak için çareler arar.

En yakın arkadaşının babası eczane açmış, arkadaşı da eczanede babasına yardım ediyormuş. Çok şey borçlu olduğu arkadaşı gazeteci Naci Çelik, her gün kasadan para araklar.

Selim İleri de boş durmaz tabii.

O da, Pendik'te teyzesinin işlettiği eczaneye hergün gider, yardım ediyormuş bahanesiyle teyzesinin kasasından para çalar. Biriktirdikleri paralarla yayınevine giden Selim İleri, Cumartesi Yalnızlığı'nı böylece yayımlar.

İleri; "Cumartesi Yalnızlığı iki eczanenin kasasına çok şey borçludur. Bu şekilde sermayeyi tamamladık. Bin adet basılmıştı bunun dörtte birini bile okura ulaştıramadık."

Hazin...

"Onlar yazıyorsa ben de yazarım"

Orhan Pamuk'un ilk zamanlarda ressamlık yaptığını çoğu kişinin malumu. Pamuk, aynı zamanda mimarlık okumak ister. Gel zaman git zaman Orhan Pamuk, her iki işin de kendisine göre olmadığına karar verir.

Sürekli roman okuyan Orhan Pamuk, "Onlar yazıyorsa ben de yazarım." demiş. Üç yıl mimarlık okuyan Nobelli yazar, okulu yarıda bırakarak yazarlığa soyunur. İlk zamanlarda kitabını yayımlamak için yayınevleri tarafından reddedilen Pamuk'un inadı inat.

Azmin zaferi...

Orhan Pamuk yazar oldu, romanları milyonlarca sattı. 2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazandı.

"Örgüte rapor yerine hikâye yazıp gönderdim"

Ahmet Ümit, polisiye romanlarının vezgeçilmez kalemi. Ahmet Ümit, yazarlık yapmadan önce 1980'li yıllarda bazı sol örgütlere üyeydi. O dönem Türkiye ve Moskova arasında mekik dokuyan Ümit, bir yandan da öyküler yazıyormuş.

Üst makamlar kendisinden örgütün işleyişine dair bir rapor talep etmişler. Ahmet Ümit de, rapor yerine yazdığı bir öykünün nüshasını gönderir. Bu tercihin bilinçli mi yoksa, yanlışlıkla mı oldu bilinmez ama, kendisi için yazarlığa giden yapı taşlarından biri olmuş.

Şöyle anlatıyor: "Bir gün örgüt bir rapor istedi benden, rapor yazarken öykü yazmışım, gerçekten kendiliğinden oldu."

İlginç bir detay daha...

Ahmet Ümit küçükken terzi olan annesinin çırak kızlara anlattığı masalları can kulağıyla dinlermiş. Yazar olduğunda ise depoladıklarını kağıtlara döktü, Türkiye'nin en çok okunan kalem işçisi oldu.

"Köye gelen çerçiden ilham aldım"

Türk Edebiyatı'nın dev ismi Yaşar Kemal'in yazarlık serüveni hayli ilginç. Çukurova'da çocukluğu geçen Kemal, halk ozanlarının yanında bulundu, ağıtlar yaktı, türküler seslendirdi.

Birgün köye çerçi gelir. Çerçinin alacak verecekleri elindeki kağıda yazdığını gören Yaşar Kemal, bunun daha sonra yazı olduğunu öğrenir. Bunun üzerine yazmaya merak salan Yaşar Kemal, kısa sürede Türkiye'nin en önemli romancılarından oldu.

Şöyle anlatıyor Yaşar Kemal, "Ben edebiyata çocukken başladım. Çocukluğumda bizim köye çok aşıklar, destancılar gelirdi. Onlara çok meraklıydım. Yazıyı bilmiyordum, ta ki biizm köye çerçiler ve destancılar gelene kadar.

Köye her destancı geldiğinde ben onun yanındaydım, sonra onlar gibi şiir söylemeye başladım. Köyün kayalık dağına çıkar dağ üstüne, çiçekler üstüne türküler söylerdim kendi kendime."

Şiirle başlayan edebiyat hayatı

Edebiyatımızın adaletli ismi Adalet Ağaoğlu, küçüklüğünden beri okumaya ve yazmaya meraklıydı. Bunu ilk fark eden ise annesi olur. Ailesinin de aydınlanmacı bir çizgide olması Ağaoğlu'nu yazmaya iten bir diğer nedendir.

İlk zamanlarda şiirler kaleme alan Ağaoğlu, Orhan Veli ile mektuplaşır, ondan nasihatler alır. Adalet Ağaoğlu, şiirden biraz uzaklaşarak asıl hünerini roman ve öykülerde gösterdi.

"Sende edebiyatçı kumaşı var"

Edebiyatımızın önemli kadın yazarlardan Buket Uzuner'i usta şair Attilâ İlhan yüreklendirmiş. Küçükken ne olacaksın sorusuna, "astronot ya da denizaltı kaptanı" cevabı veren Uzuner, yazar olmaya karar verir.

Buket Uzuner Anlatıyor: "Bu hem parasız hem yayınevsiz çok zor zamanlarda arkamda "Sende edebiyatçı kumaşı var" diyen Attila İlhan'ın ve Cemal Süreya'nın sesi bana güç vermiştir."

Ergül Tosun

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