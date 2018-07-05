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Nasıl yok oldum: Biraz Uyusam Düzelirim

Doruk Kirezci, son dönemlerin ilgiyle takip edilen “kişisel gelişim” kitaplarının ya da başarı hikâyelerinin aksine, ilk romanında bir “kişisel yok oluş hikâyesi” anlatıyor…

Özel İçerik | 05.07.2018 - 11:45..
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Nasıl yok oldum: Biraz Uyusam Düzelirim

biraz uyusam düzelirim

Kirezci, çeşitli edebiyat dergilerinde yazılarını yayımladı. İlk roman denemesine ise “Biraz Uyusam Düzelirim” adını verdi. Bu kitap, tipik kaybeden başkarakteri ile yeraltı edebiyatının sınırlarında geziniyor. Hayatta her şeyin o kadar toz pembe olmadığının mesajını vererek bir var oluş ve yok oluş romanı olarak okuyucusundaki yerini bekliyor.

Nasıl yok oldum: Biraz Uyusam Düzelirim

(Doruk Kirezci)

BİRAZ UYUSAM DÜZELİRİM

Bilge, küçük yaşta anne ve babasını kaybeder ve onu, amcası büyütür. Büyüdüğünde artık bir eczacıdır. Yaşamak, belki de ölmek için ihtiyacı olan anlamı aramak için bir yolculuğa çıkar…

Hayat gerçek değil, gerçeğin de ötesindedir. Bilge çok zeki ve başarılıdır aslında; ama bunlar hayatın anlamını karşılamaz. Amcasının ölümü de artık onu tamamen kendi ayakları üzerinde durmak için zorlar. Kendi eczanesini açar, çok başarılı da olur. Ancak tüm bunların arasında kendini birden kumar bağımlılığının pençesinde bulur. Bir de üstüne doğal afet yaşanmış ve Bilge ekonomik anlamda da çökmüştür. Tefeciyi bile bir çözüm olarak denedikten sonra, artık sokaklara düştüğünde, kendini hayatını kazanmak için bir ilaç şirketinin gönüllü deneği olarak bulur…

Bilge, hayat denen karmaşanın içinde yaşamak ya da ölmek için doğru anlamı buldu mu dersiniz? Ya da acaba bu konuda bir mutlak doğru mümkün mü?

Nasıl yok oldum: Biraz Uyusam Düzelirim

Biraz Uyusam Düzelirim

Doruk Kirezci

Müptela Yay.

S.: 216

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