Nasrallah'ın ABD'li DEAŞ iddiası

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD ve DEAŞ ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. ABD Hava Kuvvetleri'nin DEAŞ militanlarını Suriye ordusu ve müttefiklerinden koruduğunu söyledi.

"ABD DEAŞ'IN ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR"

Nasrallah, ABD'nin Suriye ordusu ve müttefiklerinin ilerleyişini engelleyerek DEAŞ'ın çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, "ABD, Suriye'nin farklı bölgelerinde DEAŞ'ı koruyor ve savaş uçaklarını kullanarak Suriye ordusunun teröristlerin sonunu getirmesini engelliyor." dedi.

Al Manar televizyon kanalına konuşan Nasrallah, Suriye ordusu ve müttefiklerinin ülkeyi teröristlerden temizlemesi gerektiğini aksi takdirde militanların saldırılarına devam edeceğini belirtti. Nasrallah, "Amerikalılar, DEAŞ'a karşı mücadeleye engel oluyor." diye konuştu.

ABD'DEN İRAN'A YAPTIRIM

​Nasrallah'ın tartışılacak açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hizbullah'ı desteklediği için İran'a yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını söylemesinden hemen sonra geldi.

Öte yandan ABD Kongresi'nin de Hizbullah'a karşı daha sıkı yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı aktarılırken, ABD-İran hattındaki gerilimin artması bekleniyor.