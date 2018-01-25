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NATO, Afrin operasyonunun dengeli yapılmasını istiyor

Afrin'den teröristlerin temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için endişeli olan NATO, operasyonun orantılı bir şekilde yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 20:50..
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NATO, Afrin operasyonunun dengeli yapılmasını istiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'den teröristleri temizlemek ve sivil halkı huzura kavuşturmak için Zeytin Dalı Harekatı'na başladı. Bölgeyi kıskaç altına alan TSK, operasyonun 6. gününde 306 teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyonun ilk gününden beri endişelerini dile Avrupa ülkeleri, öldürülen teröristler için Türkiye'ye tepki gösterdi.

NATO, TERÖRİSTLER İÇİN ENDİŞELİ

Zeytin Dalı harekat tüm hızıyla başarılı bir şekilde devam ederken NATO'dan da operasonla ilgili bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye Suriye'de orantılı güç kullanma çağrısı yaptı.

Stoltenberg, "Her ülke gibi Türkiye'nin de öz savunma hakkı var. Ancak bunun orantılı ve dengeli bir şekilde yapılmasını istiyoruz" dedi.

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