NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

ABD'den bugün gelen açıklamada, ittifakın IŞİD'e karşı sahaya inmesinin olumlu olacağı vurgulanmıştı. Akşam saatlerinde Almanya ve Fransa'nın da koalisyona katılmayı kabul edeceği bildirildi.

28 üyesi bulunan NATO'nun zirvesi, İngiltere Manchester'daki terör saldırısının gölgesinde toplanıyor. Zirvenin bir numaralı gündemi, terörle mücadele. İlan edilecek kararla, Irak ve Suriye'de adım adım yenilgiye sürüklenen terör örgütü IŞİD'in tamamen silinmesinde NATO askerleri de rol oynayacak. Uluslararası ittifak, şimdiye kadar koalisyona gözlem uçaklarıyla destek veriyordu.



Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Erdoğan, ABD lideri Donal Trump ve Avrupa Birliği (AB) liderleriyle ikili görüşmeler de yapacak.