NATO: DEAŞ nükleer saldırı yapabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle NATO merkezini ziyaret eden bir grup Avrupalı gazetecinin sorularını yanıtlayan yetkili, DEAŞ tehdidine yönelik şunları söyledi:

TERÖRLE MÜDACELEDE İSTİHBARAT MERKEZİ

"Terörle mücadele için geçen yıl istihbarat merkezi kurduk. Bu merkezin operasyonel yetenekleri, stratejik seviyede analiz kapasitesiyle birlikte karar vericiler için güncel terör tehditlerini anlamamız ve durum farkındalığı sağlamak için yardımcı oluyor."

"DRONE İLE SALDIRI YAPABİLİRLER"

"Teröristlerin ticari olarak temin edilebilen ‘drone’ gibi teknolojiler ve sofistike elektronik aletleri kullanmalarından büyük endişe duyuyoruz. 2016 yılı sonundan bu yana Suriye ve Irak’ta silahlı ‘drone’ları kullanmaya başladıklarını gördük. Bu tür araçları ve teknolojileri benzer yöntemlerle sınırlarımız içinde yurttaşlarımıza karşı kullanabilmeleri mümkün olduğu için onları yakından izlemeye devam ediyoruz."

"DEAŞ, NÜKLEER SİLAHLA SALDIRABİLİR"

"DEAŞ şimdiye kadar kimyasal, biyolojik, radyolojik ya da nükleer silah kullanmadı. Uzmanların 4-5 yıl öncesine kadar korktuğu senaryo gerçekleşmedi. Nükleer materyalleri elde etmeleri hâlâ çok zor. Ancak bu durum tehdidin önemini azaltmıyor. Şimdiye kadar, bu konudaki kapasitelerini geliştirmeye çalışan terör örgütlerini gördük. Bir kere elde ettikleri zaman, onları tespit etmek çok zor. DEAŞ’ın savaş meydanında kaybediyor olması nedeniyle bu tür üretimleri yapabileceği laboratuvar için fiziksel alanları yok. Ancak, bu durum onları kimyasal silah üretmeye çalışmaktan alıkoymayacaktır. Yakından takip etmeye devam edeceğiz."

"EL KAİDE, AFGANİSTAN'DA YENİDEN GÜÇLENİYOR"

"Son 4 yıldır DEAŞ üzerine yoğunlaştığımız dönemde, El Kaide sessizce ağlarını ve örgüt yeteneklerini yeniden kuruyor. El Kaide, Keşmir’de kendine yeni bir işbirlikçi buldu. Afganistan’da eleman devşirmeye çalışıyorlar. Suriye, Yemen, Somali ve Kuzey Afrika’daki varlığını güçlendirdi. DEAŞ’ın toprak kaybetmesiyle oluşan boşluktan, El Kaide’nin son derece yararlanacağı gerçeğini hafife almamalıyız."