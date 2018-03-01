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NATO devriyeleri göçmenleri azalttı

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Türkiye, Yunanistan ve AB sınırında yapılan devriyelerin göçmen geçişlerini azalttığını açıkladı.

AA | 01.03.2018 - 22:05..
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Yunanistan'da NATO faaliyetlerini değerlendiren Gottemoeller, "Yunanistan, Türkiye ve FRONTEX insan kaçakçılarının çalışma şekillerine karşı önemli adımlar atıyor." şeklinde konuştu.

"NATO DEVRİYELERİ ÖNEMLİ ETKİ YAPTI"

Yunanistan'ın bölgede güvenlik açısından önemli bir ortak olduğunu ifade eden Gottemoeller, Ege'de göçmen geçişlerinin azalmasında NATO gemilerinin devriyesi ile önemli bir gelişme görüldüğünü ifade etti.

Gottemoeller, 2016'dan itibaren Ege Denizi'nde NATO gemilerinin devriyelerinin başladığını anımsatarak, "Yunanistan, Türkiye ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX ile birlikte çalışarak, bu süredeki faaliyetlerimiz yasa dışı ve tehlikeli insan kaçakçılığının Ege'de önlenmesine yardımcı oldu." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, NATO gemilerinin devriyeye başlamasının ardından Ege'de göçmen geçişinde önemli oranda azaldığını savunan Gottemoeller, "NATO gemilerinin topladığı bilgiler sayesinde, Yunanistan, Türkiye ve FRONTEX insan kaçakçılarının çalışma şekillerine karşı önemli adımlar atıyor. Bu hayat kurtarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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