taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.231
USD
3,8873
EURO
4,5883
ALTIN
160,40
PETR
61,9100

NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

NATO tatbikatında düşman tablosunda Erdoğan'ın fotoğrafını kullanan subayın ordudan atıldığı bildirildi.

17.11.2017 - 14:35
  1. Haberler
  2. Gündem
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO tatbikatında yaşanan skandalın ardından 40 Türk askerinin geri çekildiğini ifade etmişti.

Erdoğan'ın NATO'ya sert sözlerle yüklenmesinden sonra, NATO açıklama yapmak zorunda kaldı.

SUBAY ORDUDAN ATILDI

NATO'dan yapılan açıklamada, "Düşman tablosunda Erdoğan'ın fotoğrafını kullananan subay ordudan atıldı. Atatürk fotoğrafını görevli teknisyen seçti." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN'IN TEPKİSİ

Erdoğan, konuyla ilgili "Son olarak dün, Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik." ifadelerini kullanmıştı.

AYRINTILAR GELECEK..

İlginizi Çekebilir
Alman medya kuruluşu DW'nin algı dolu kurgusu
Alman güvenlik güçleri elektronik takip yaptıkları bir şüpheliyi Hamburg Havalimanı'ndan "uğurlayabiliyor" ama haber Türkiye'ye geçmesi.
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'teki NATO tatbikatından, Türkiye'nin "düşman tablosu" nedeniyle çekildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye diz çöktürmek için bekleyenlere "Başaramayacaksınız" diyerek seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın kararlarını eleştirerek "Söylediklerinizin hiçbiri tutmuyor." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

387
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

253
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

114
Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

120
ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

87
Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı

Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı

12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

236
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM