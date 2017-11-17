NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO tatbikatında yaşanan skandalın ardından 40 Türk askerinin geri çekildiğini ifade etmişti.

Erdoğan'ın NATO'ya sert sözlerle yüklenmesinden sonra, NATO açıklama yapmak zorunda kaldı.

SUBAY ORDUDAN ATILDI

NATO'dan yapılan açıklamada, "Düşman tablosunda Erdoğan'ın fotoğrafını kullananan subay ordudan atıldı. Atatürk fotoğrafını görevli teknisyen seçti." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN'IN TEPKİSİ

Erdoğan, konuyla ilgili "Son olarak dün, Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik." ifadelerini kullanmıştı.

AYRINTILAR GELECEK..