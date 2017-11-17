NATO Genel Sekreteri Orgeneral Akar'a özrünü iletti

Kanada'da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Orgeneral Hulusi Akar (solda) ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (sağda) bir araya geldi.

ÖZRÜNÜ İLETTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “net bir şekilde” özrünü Akar’a iletti.

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Genelkurmay Orgeneral Hulusi Akar 17 Kasım 2017 tarihinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Halifax/Kanada'da bir görüşme gerçekleştirmiştir. NATO Genel Sekreterinin talebi üzerine yapılan görüşmede, Genel Sekreter, NATO Tatbikatında yaşanan olaydan dolayı NATO adına özür dilemiştir."