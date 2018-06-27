NATO Genel Sekteri'nden Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu akşam telefonda görüştü.

SEÇİM ZAFERİNİ KUTLADI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu akşam telefonda görüştü. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

BRÜKSEL'DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye’nin NATO’ya yönelik taahhüdünün güçlü biçimde devam edeceğinin ve katkılarının daha da artacağının vurgulandığı görüşmede Stoltenberg ise Türkiye’nin ittifak için son derece önemli bir üye olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Temmuz ayında Brüksel’de yapılacak olan NATO Zirvesinin yüz yüze görüşmek için önemli bir fırsat teşkil edeceğini de belirttiler.