taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.955
USD
4,6247
EURO
5,3513
ALTIN
186,55
PETR
77,6400

NATO Genel Sekteri'nden Erdoğan'a tebrik telefonu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

AA | 27.06.2018 - 21:49..
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu akşam telefonda görüştü.

SEÇİM ZAFERİNİ KUTLADI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu akşam telefonda görüştü. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

BRÜKSEL'DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye’nin NATO’ya yönelik taahhüdünün güçlü biçimde devam edeceğinin ve katkılarının daha da artacağının vurgulandığı görüşmede Stoltenberg ise Türkiye’nin ittifak için son derece önemli bir üye olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Temmuz ayında Brüksel’de yapılacak olan NATO Zirvesinin yüz yüze görüşmek için önemli bir fırsat teşkil edeceğini de belirttiler.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti

Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti

731
Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu

Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu

297
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı

543
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

122
İnce, eski CHP'lilerle buluştu

İnce, eski CHP'lilerle buluştu

123
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacak

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacak

193
İkame vekilden partisine HDP tepkisi

İkame vekilden partisine HDP tepkisi

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM