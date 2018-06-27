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NATO hava üstünlüğünü kaybedebilir

NATO’nun hava kuvvetlerinin gelişimiyle ilgili yeni stratejisinde, ittifakın yakın gelecekte havadaki üstünlüğü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 07:26..
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sd

NATO'dan yapılan açıklamada, "Onlarca yıldır devam eden tartışılmasız hava üstünlüğümüzün sona erebileceğini kabul ediyoruz" dendi.

Yeni stratejide, müttefiklerin hava kuvvetlerinin hareket ettiği mevcut ve gelecekteki koşullar anlatılıyor.

"HER TÜRLÜ DÜŞMANA KARŞI OPERASYON GERÇEKLEŞTİREBİLMELİYİZ"

NATO uzmanlarına göre gelecekteki sorunlar ve tehditler ulusötesi hale gelecek ve muhtemelen Avrupa-Atlantik bölgesindeki barış, güvenlik ve istikrar için uzun vadeli sonuçlar doğuracak. Belgede, ittifakın her türlü düşmana karşı operasyon gerçekleştirme imkanına sahip olması gerektiği ifade edildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VE UZAY ARAÇLARI TEHDİT GÖSTERİLDİ

Temel tehditler arasında modern hava savunma sistemleri ve uzay araçları gösterildi. Deniz ve siber olmak üzere özel birliklerin hava kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde olması gerektiğini kaydedildi.

NATO hava üstünlüğünü kaybedebilir

Strateji, NATO ülkelerine ait hava kuvvetlerinin çok iyi korumalı hava sahaları dahil dünyanın her yerinde ve her koşulda savaşma imkanına sahip olması gerektiğini öngörüyor.

Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz Brüksel'de yapılacak zirvede, üye ülkelerin gereken çözümlerin kabul edilmesi yönünde birlik sergileyeceği umudunu dile getirmişti.

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