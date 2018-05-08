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NATO: İran'ın nükleer silah geliştirmesi engellenmeli

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından NATO da desteğini açıkladı. Taraftara çağrıda bulunan NATO, "İran'ın nükleer silah geliştirmesi engellenmeli" ifadesini kullandı.

AA | 08.05.2018 - 23:44..
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ABD'nin İran kararı sonrası tüm taraflara, "nükleer silahların geliştirilmesini engellemek için çalışmada bulunulmalı" açıklamasıyla çağrıda bulunan NATO Sözcüsü Oana Lungescu, durumdan endişeli olduklarını belirtti.

"ANLAŞMA TAM OLARAK UYGULANMALI"

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO'nun 2015 yılında İran nükleer anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve tam olarak uygulanması gerektiği konusunda çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

NATO'nun İran'ın anlaşmaya uyumlu davranıp davranmadığı konusu hakkında değerlendirme yetkisinin olmadığını kaydeden Lungescu, NATO müttefiklerinin İran'ın balistik füze geliştirme kabiliyeti konusunda endişe duyduğunu ifade etti.

NATO: İran'ın nükleer silah geliştirmesi engellenmeli

MÜTTEFİKLERE İRAN'I HEDEF GÖSTERDİ

Lungescu, NATO müttefiklerinin aynı zamanda İran'ın Ortadoğu'da istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri konusunda da endişeleri bulunduğunu kaydetti.

NATO Sözcüsü Lungescu, "ABD'nin İran anlaşmasından çekilmesinin ardından tüm tarafların İran'ın nükleer silahlar geliştirmesini engelleyecek kapsamlı bir siyasi çözüm için çalışmasını teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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