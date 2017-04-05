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NATO, kimyasal silah kullanımını kınadı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İdlib'in güneyindeki Han Şaykun kentinde yapılan kimyasal silahlı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.

05.04.2017 - 11:43
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nato

Kimyasal silahlı saldırıyı kınayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, şunları söyledi:

"KINIYORUM"

"Suriye'nin İdlib bölgesinde, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne neden olan ve kimyasal silahların kullanıldığı iddia edilen korkunç saldırıları kınıyorum. Bu son bir ay içerisinde bu barbar silahların kullanıldığı rapor edilen üçüncü olay. Bütün sorumlular hesap vermelidir.

"KİMYASAL SİLAH KULLANIMI YASAKTIR"

Ölümle sonuçlanabilecek veya insanlara kalıcı zarar verebilecek kimyasalları içeren silahların kullanımı Suriye’nin de 2013 yılında imzaladığı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi uyarınca yasaktır. Bu uluslararası norma tümüyle saygı gösterilmeli ve uygulanmalıdır. Sözleşmenin tarafı olarak Suriye bu yükümlülüklere tam olarak uymakla sorumludur."

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