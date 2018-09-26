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NATO: Rusya ile aramızda ciddi görüş ayrılıkları var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve NATO arasındaki fikir ayrılıklarının diyalog ile çözüme ulaşması gerektiğini söyledi.

AA | 26.09.2018 - 06:35..
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve NATO arasında birçok konuda boy gösteren ciddi görüş ayrılıklarının taraflar arasında diyaloğu önemli kıldığını kaydetti.

"DİYALOG ÖNEMLİ HALE GELDİ"

Stoltenberg, görüşmede askeri durum ve tatbikatların ele alındığını, bu çerçevede Rusya'nın Vostok, NATO'nun da Trident Juncture tatbikatı hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Lavrov ile görüşme imkanını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg, "NATO ve Rusya arasında birçok konuda ciddi görüş ayrılıkları mevcut. Bu durum aramızdaki diyaloğu daha önemli kılıyor." dedi.

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