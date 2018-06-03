taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6510
EURO
5,4253
ALTIN
193,52
PETR
76,6100

NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

Alman gazetesi, NATO'nun 30 günde harekete geçebilecek 30 bin kişilik bir birlik kurmayı planladığını iddia etti.

AA | 03.06.2018 - 00:23..
  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya’da yayımlanan “Welt am Sonntag” gazetesindeki haberde, NATO’nun Rusya’dan yapılacak bir saldırıya karşı reaksiyon yeteneğini iyileştirmek istediğine dikkati çekildi.

30 GÜNDE HAREKETE HAZIR 30 BİN KİŞİLİK ORDU

Gazetenin, NATO diplomatlarına dayandırdığı haberinde, ittifakın kriz durumlarında 30 gün içinde harekete geçebilecek ve 30 bin askerin yer aldığı bir birlik oluşturmayı planladığı iddia edilerek, bu gücün yüzlerce savaş uçağı ve gemilerle donatılmasının öngörüldüğü savunuldu.

NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

20 BİN KİŞİLİK HAZIR KUVVETE DESTEK OLACAK

Haberde, bu yeni müdahale gücünün mevcut 20 bin kişilik NATO Mukabele Kuvveti'nin (NRF) yanında ek olarak kurulacağı iddia edildi.

NATO ülkelerinin savunma bakanlarının katılacağı ve gelecek hafta Brüksel’de yapılacak toplantıda bu konunun müzakere edileceği bilgisi paylaşılan haberde, temmuz ayı ortasında yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısında bir açıklamanın yapılmasının beklendiği belirtildi.

"ALMANYA ÖNCÜ GÜÇ OLACAK"

NATO çevrelerinde, yeni kurulacak birlikte “Almanya’nın öncü rol oynayacağının” ifade edildiği savunulan haberde, bir NATO diplomatının da “caydırıcı ve savunmaya hazır olduğumuzu göstermek için daha hızlı olmalıyız ve çok sayıda askeri ve teçhizatı hızlı taşımamız lazım.” sözlerini kullandığı kaydedildi.

Haberde, yeni müdahale gücünün kurulması inisiyatifinin ABD’den geldiği yazıldı.

NATO’nun ayrıca ağır silah ve teçhizatı hızlı taşımak için "askeri hareketliliği" geliştirmek istediğine işaret edilen haberde, bunun için altyapının iyileştirilmesi, idari engellerin azaltılması ve siyasi kararların alınmasının hızlandırılması gerektiği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

69
TSK'nın yeni İHA'sı Tepegöz başarıyla test edildi

TSK'nın yeni İHA'sı Tepegöz başarıyla test edildi

21
Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu olmalı

Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu olmalı

28
NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

10
Orgeneral Akar Hakkari’de birlikleri denetledi

Orgeneral Akar Hakkari’de birlikleri denetledi

7
Gazze'de bin 200 kişiye, Türk halkının bağışlarıyla iftar

Gazze'de bin 200 kişiye, Türk halkının bağışlarıyla iftar

1
Denizli'de 57 asker gıdadan zehirlendi

Denizli'de 57 asker gıdadan zehirlendi

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM