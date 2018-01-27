taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7551
EURO
4,6656
ALTIN
162,94
PETR
70,4600

NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

ABD merkezli askeri dergi The National Interest, NATO ile Rusya'nın savaşa girmesi dahilinde meydana gelebilecek senaryoyu yazdı.

Haber Merkezi | 27.01.2018 - 02:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

2000 yılında Rusya tarihinde çok önemli bir değişiklik yaşandı. Bu değişiklik ise Rusya'nın yeni askeri doktrin geliştirmesi. En önemli madde ise 'devletin varlığına tehdit oluşturan durumlarda' nükleer silah kullanımının önünün açılması oldu.

NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

SOVYET DÖNEMİNDEKİ NÜKLEER ANLAYIŞ DEĞİŞTİ

Sovyetler döneminde, sadece karşı taraf nükleer silah kullanırsa kendilerini de nükleer silah kullanabilecekti. Ancak 2000 yılında yeni askeri doktrin ile bu anlayış değişti.

Artık yeni doktrinde, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yenilgiye uğraması veya yenilgiye uğraması tehdidi durumunda da Moskova'nın nükleer silah kullanabileceğine dikkat çekildi.

NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

"EĞER NATO SALDIRIR VE SAVAŞTA ÜSTÜN TARAF OLURSA NÜKLEER SAVAŞ DA BAŞLAR"

Son dönemde Rusya - ABD ve Rusya - NATO arasındaki gerilimlerin artması da olası senaryoların yazılmasına neden oldu.

The National Interest dergisinde belirtilen haberde de, NATO'nun Moskova'ya saldırması dahilinde eğer bir de savaşta üstün olan tarafın NATO olması durumunda, Rusya'nın nükleer silah kullanacağını belirtti.

Çünkü Rusya'nın yeni askeri doktrininde, 'devletin varlığına tehdit oluşturan durumlarda' maddesi olması belirtildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

35
Organları bağışlanan kız 6 aileyi sevindirdi

Organları bağışlanan kız 6 aileyi sevindirdi

11
İstanbul'da sevgilisini öldüren Gürcü kadın intihar etti

İstanbul'da sevgilisini öldüren Gürcü kadın intihar etti

11
Terör operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

Terör operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

5
NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

0
İzmir'de trafik kazası: İkiz kardeşler hayatını kaybetti

İzmir'de trafik kazası: İkiz kardeşler hayatını kaybetti

1
Balıkesir'de tır ve otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

Balıkesir'de tır ve otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM