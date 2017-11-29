NATO S-400'leri kabullenmek zorunda

NATO Askeri Komitesi Başkanı Çek General Petr Pavel, Amerikan dergisi US News'e Türkiye'nin Rusya'dan temin edeceği S-400'ler hakkında konuştu.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Pavel, NATO'nun Türkiye'nin S-400 kararını kabul etmekten başka seçeneği olmadığını söyleyerek "Bu duruma çok pragmatik bir şekilde yaklaşmalıyız. Alternatifimiz nedir? Türkiye'nin bu konuları istişare etmeye hazır olduğunu bilirken bazı sorunlar nedeniyle Türkiye ile ilişkileri bozmalı mıyız? Bu çok mantıksız olurdu." ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜME KAVUŞACAK

İttifak'ın da Türkiye'nin de mevcut sorunların hepsini masaya yatırmak istediğini belirten Pavel, S-400 konusunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PARTNER

Ayrıca Pavel, Türkiye'nin gerek coğrafi konumu gerekse İttifak'ın ikinci büyük ordusu olarak sunduğu kaynaklar bakımından NATO için çok önemli partner olduğunu sözlerine ekledi.