NATO savaş gemileri Samsun’a demir attı

NATO’ya bağlı İspanya ve Kanada savaş gemileri, ’sosyal faaliyet’ kapsamında Samsun Limanı’na geldi.

NATO GEMİLERİ SAMSUN'DA

Gemilerin ziyareti hakkında bilgi veren Vali Şahin, “3 gemi olarak Karadeniz’e çıktılar. 1 gemileri şu anda Ereğli’de bulunuyor. O da NATO’ya ait bir Romanya gemisi. Bu gemiler NATO çerçevesinde olduğu için hangi ülkeye bağlı olduğu çok önemli değil. Samsun’daki gemilerden biri İspanya, diğeri de Kanada gemisi. Bu 2 gemi bizim limanımıza yanaştı. Geminin komutanları da bizi ziyaret etiler. NATO’nun sınırı Karadeniz Bölgesi’nde burada bittiği için burada bulunuyorlar. NATO gemileri olarak Samsun’u ilk kez ziyaret ettiklerini ifade ettiler. Burada belli bir süre kalıp tekrar kendi görev alanı içerisinde görevlerine devam edecekler” dedi.

Gemilerin 3 gün boyunca Samsun’da kalacağını belirten Vali Şahin, “Komutanlar gemilerin sosyal aktiviteler için burada olduklarını söylediler. Bu ziyaretin NATO çerçevesinde bir ziyaret olduğunu tekrar tekrar vurguluyorlar. 3 gün süreyle Samsun’da kalacaklar” diye konuştu.



