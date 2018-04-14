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NATO Suriye'ye düzenlenen harekatı destekledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği hava harekatı için "Operasyonu destekliyoruz" dedi.

İHA | 14.04.2018 - 07:37..
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NATO Suriye'ye düzenlenen harekatı destekledi

NATO Suriye'ye düzenlenen harekatı destekledi

Esad'ın Duma'da kimyasal saldırı yaptığı yönünde kanıtların olduğunu belirten ABD, İngiltre ve Fransa ile ortak harekat düzenledi. Yapılan hava saldırısının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, operasyonu desteklediğini açıkladı.

"KİMYASAL SİLAH KULLANIMI KABUL EDİLEMEZ"

Stoltenberg, "Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa’nın Suriye rejiminin kimyasal silah tesislerine karşı yürüttüğü operasyonu destekliyorum. Bu, Suriye rejiminin, Suriye halkına kimyasal silahlarla daha fazla saldırı yapmasını engelleyecek" dedi.

NATO’nun, Suriye’nin kimyasal silah kullanımını uluslararası norm ve anlaşmalara açık bir ihlal olduğunu ifade ederek sürekli kınadıklarını belirten Stoltenberg, "Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez" diye konuştu. Stoltenberg, şunları kaydetti:

"NATO, kimyasal silah kullanımını uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olarak görüyor ve Kimyasal Silah Sözleşmesini korumanın önemli olduğuna inanıyor. Bu, uluslararası toplum tarafından kolektif ve etkili bir cevap gerektirmektedir"

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