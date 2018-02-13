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NATO: Türkiye güvenlik endişelerini çözme hakkına sahip

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afrin operasyonuyla ilgili, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı." dedi.

AA | 13.02.2018 - 15:53..
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NATO: Türkiye güvenlik endişelerini çözme hakkına sahip

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ediyor.

Operasyonun başladığı ilk günden beri terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ise operasyona karşı çıkıp, öldürülen terörisler için tepki gösteriyor.

Operasyonun durdurulması için NATO'ya çağrıda bulunan HDP'yi üzecek bir açıklama bugün NATO'dan geldi.

NATO'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afrin operasyonuyla ilgili, "Türkiye'nin NATO müttefiklerini bilgilendirmeye devam etmesini bekliyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahiptir ancak bunu orantılı ve ölçülü biçimde yapmalılar." dedi.

NATO: Türkiye güvenlik endişelerini çözme hakkına sahip

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