NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 savunma sistemiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rus S-400 füze savunma sistemi FOTO GALERİ

"SONUÇLARI OLUR"

Askeri kaynaklı haberleriyle bilinen Janes haber sitesinin aktardığına göre NATO Askeri Komitesi Başkanı Pavel, Türkiye’nin NATO savunma sistemine entegre edilmeyen söz konusu alımının ‘sonuçları’ olacağını söyledi.

Çek General Petr Pavel, konuyla ilgili açıklamasında, "Egemenlik ilkeleri elbette savunma ekipmanlarının alımında da geçerli. Ama ülkeler her ne kadar karar vermede bağımsız olsalar da aldıkları kararın sonuçlarına da katlanmak konusunda da bağımsızlar." dedi.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO