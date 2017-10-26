taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.126
USD
3,7699
EURO
4,4557
ALTIN
154,84
PETR
58,3400

NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel, Türkiye'nin S-400 alma kararı hakkında "kararda bağımsızlar ama sonuçlarına da katlanacaklar" dedi.

26.10.2017 - 12:14
  1. Haberler
  2. Gündem
NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 savunma sistemiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

Rus S-400 füze savunma sistemi FOTO GALERİ

"SONUÇLARI OLUR"

Askeri kaynaklı haberleriyle bilinen Janes haber sitesinin aktardığına göre NATO Askeri Komitesi Başkanı Pavel, Türkiye’nin NATO savunma sistemine entegre edilmeyen söz konusu alımının ‘sonuçları’ olacağını söyledi.

Çek General Petr Pavel, konuyla ilgili açıklamasında, "Egemenlik ilkeleri elbette savunma ekipmanlarının alımında da geçerli. Ama ülkeler her ne kadar karar vermede bağımsız olsalar da aldıkları kararın sonuçlarına da katlanmak konusunda da bağımsızlar." dedi.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

İlginizi Çekebilir
CHP'nin Meclis'te yeni Başkanvekili belli oldu
TBMM'de CHP'nin yeni Başkanvekili Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün oldu.
Alsancak Stadı'nın yapımına Konak Belediyesi engel oldu
Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve önceki gün çalışmalara başlanan stat için Konak Belediyesi ruhsat krizi çıkardı.
Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanlık'tan aldığı cevaba bozuldu
CHP'nin rezidanslarıyla ünlü milletvekili İlgezdi, terör operasyonlarıyla ilgili aldığı cevabı beğenmedi.
CHP Meral Akşener'e açık destek sağladı
Ankara'da yeni partisinin kuruluşunu ilan eden Akşener, CHP'nin desteğiyle etkinliğini organize etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

123
Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

117
İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

202
21 ülkeye büyükelçi atandı

21 ülkeye büyükelçi atandı

25
Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

152
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

252
Donald Trump yine basını hedef aldı

Donald Trump yine basını hedef aldı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM