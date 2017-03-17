NATO Türkiye'nin Avusturya'ya yaptırımı konusunda endişeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avusturya ve Türkiye'ye bazı işbirliği programlarının engellenmesine neden olan diplomatik anlaşmazlığa çözüm bulma çağrısını yaptı.

NATO üyesi olmayan fakat ittifakla işbirliği yapan Avusturya geçtiğimiz yıl Türkiye ile Avrupa Birliği üyelik görüşmelerinin sonlandırılması çağrılarına öncülük yapmıştı. Viyana, Türk siyasetçilerin Avrupa ülkelerinde kampanya yapmasına da karşı çıkıyor.

TÜRKİYE SADECE AVUSTURYA'YI HEDEF ALIYOR

Türkiye, NATO'nun bazı işbirliklerinden çekilerek, bu hareketin yalnızca Avusturya'yı hedef aldığını belirtti.

"OLUMSUZ SONUÇLAR OLABİLİR"

Kopenhag'da gazetecilere konuşan Stoltenberg, "Bu çok talihsiz bir durum ve bazı işbirliği programlarının yapılamayacağı anlamına geliyor ... (Türkiye ve Avusturya'yı) Güçlü bir şekilde konuyu çözmeye davet ediyoruz ki işbirliği için olumsuz sonuçları olmasın" dedi.