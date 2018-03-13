taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.187
USD
3,8680
EURO
4,7703
ALTIN
163,98
PETR
65,0500

NATO: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz

Türkiye'ye bazı güvence önlemleri sunduklarını ifade eden NATO Genel Sekreteri, terör tehdidine karşı dayanışma içinde kaldıklarını belirtti.

AA | 13.03.2018 - 13:28..
  1. Haberler
  2. Dünya

NATO: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, Suriye'deki mevcut durum ve S-400 anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var" diyerek, NATO'nun Türkiye'nin bu endişeleri ölçülü ve orantılı bir şekilde ele almasını beklediğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE GÜVENCE ÖNLEMLERİ SUNUYORUZ"

NATO'nun Türkiye'ye destek sağladığına dikkati çeken Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çerçevede Türkiye'ye bazı güvence önlemleri sunuyoruz. Türkiye'de askeri varlığımız var, erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) Türk hava sahası üzerinde uçarak destek sağlıyor ve aynı zamanda hava savunma bataryaları konuşlandırdık, Patriot bataryaları ve İspanya ile İtalya'nın SAMP-T bataryası, Türkiye'ye sağladığımız destek unsurları arasında bulunuyor."

"TERÖR TEHDİDİNE KARŞI TÜRKİYE İLE..."

Stoltenberg, "Türkiye'ye NATO'ya sağladığı destekten dolayı minnettarız ve ülkede son yıllarda artan askeri varlığımızla güneyinden gelen istikrarsızlık ve terör tehdidine karşı Türkiye'yle dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz." dedi.

S-400 KARARI

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik anlaşmayla ilgili ise "Türkiye dahil tüm müttefiklerin ne tür askeri kabiliyetlere yatırım yapacağı ulusal bir karardır. Bu da Türkiye'nin ulusal bir kararıdır." dedi.

NATO için müttefikler arasındaki farklı sistemlerin "birlikte çalışabilmesinin" önemli olduğunu kaydeden Stoltenberg, henüz S-400 hava savunma sisteminin NATO sistemlerine entegre edilmesine yönelik bir talep bulunmadığına ve entegrasyonun da kolay olmayacağına dikkati çekti.

"TÜRKİYE'NİN KAYGILARI KABUL EDİLİYOR"

NATO'nun iki güçlü üyesi Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler hakkında ise Türkiye ve ABD arasında doğrudan iletişim olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ancak bu şekilde Kuzey Suriye'de ve Afrin'deki sınamaların üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları tüm NATO müttefikleri tarafından kabul ediliyor." dedi.

NATO'nun Zeytin Dalı hazımsızlığı haberi

NATO: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Motorluya çarpıp kaçan adama büyük ders
Japonya'da seyir halinde motosiklete çarpan araç başka bir aracın hedefi oldu.
Irak ile Erbil arasındaki uçuş yasağı kalktı
Bağdat yönetimi, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağını kaldırdı.
New York sokaklarındaki Afrin yalanı
ABD'nin New York şehrinde dün, kamyonlar üzerine asılan görsellerle TSK'nın Afrin'deki çocuklara zarar verdiği yalanı yayılmaya çalışıldı.
Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi
TSK'nın Afrin'de devam ettirdiği operasyonda teröristlere nefes aldırılmıyor. Yer altındaki tünelleri keşfedip imha eden birlikler, Afrin merkez yakınlarındaki gözetleme kulelerini de bombaladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

109
İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

58
Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

81
Memleketin sarı taksi sorunu var

Memleketin sarı taksi sorunu var

339
CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

66
İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

47
Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM