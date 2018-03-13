NATO: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, Suriye'deki mevcut durum ve S-400 anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var" diyerek, NATO'nun Türkiye'nin bu endişeleri ölçülü ve orantılı bir şekilde ele almasını beklediğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE GÜVENCE ÖNLEMLERİ SUNUYORUZ"

NATO'nun Türkiye'ye destek sağladığına dikkati çeken Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çerçevede Türkiye'ye bazı güvence önlemleri sunuyoruz. Türkiye'de askeri varlığımız var, erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) Türk hava sahası üzerinde uçarak destek sağlıyor ve aynı zamanda hava savunma bataryaları konuşlandırdık, Patriot bataryaları ve İspanya ile İtalya'nın SAMP-T bataryası, Türkiye'ye sağladığımız destek unsurları arasında bulunuyor."

"TERÖR TEHDİDİNE KARŞI TÜRKİYE İLE..."

Stoltenberg, "Türkiye'ye NATO'ya sağladığı destekten dolayı minnettarız ve ülkede son yıllarda artan askeri varlığımızla güneyinden gelen istikrarsızlık ve terör tehdidine karşı Türkiye'yle dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz." dedi.

S-400 KARARI

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik anlaşmayla ilgili ise "Türkiye dahil tüm müttefiklerin ne tür askeri kabiliyetlere yatırım yapacağı ulusal bir karardır. Bu da Türkiye'nin ulusal bir kararıdır." dedi.

NATO için müttefikler arasındaki farklı sistemlerin "birlikte çalışabilmesinin" önemli olduğunu kaydeden Stoltenberg, henüz S-400 hava savunma sisteminin NATO sistemlerine entegre edilmesine yönelik bir talep bulunmadığına ve entegrasyonun da kolay olmayacağına dikkati çekti.

"TÜRKİYE'NİN KAYGILARI KABUL EDİLİYOR"

NATO'nun iki güçlü üyesi Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler hakkında ise Türkiye ve ABD arasında doğrudan iletişim olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ancak bu şekilde Kuzey Suriye'de ve Afrin'deki sınamaların üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları tüm NATO müttefikleri tarafından kabul ediliyor." dedi.

NATO'nun Zeytin Dalı hazımsızlığı haberi