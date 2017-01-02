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NATO'da bayraklar 2 gün boyunca yarıya indirilecek

İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen saldırı nedeniyle bugün saat 11'de NATO Genel Merkezi'ndeki bayraklar yarıya indirilecek.

Ajanslar | 02.01.2017 - 05:04
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Bayrakların yarıya indirilmesini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg teklif etti. Stoltenberg, üye ülkelere "Müttefik Türkiye'deki terör saldırısının ardından, hayatını kaybedenlerin anısına NATO karargahının şeref meydanındaki üye ülkelerin bayrakları ile İttifak'ın simge bayrağının yarıya indirilmesi" teklifinde bulundu.

SATOLTENBERG'İN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

NATO üyesi tüm ülkeler de Türkiye ile dayanışma içerisinde olmak amacıyla Stoltenberg'in teklifini oy birligi ile kabul etti. Bayraklar, 2 gün boyunca yarıya indirilmiş şekilde kalacak.

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